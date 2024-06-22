Обнародованы погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба на 10:00 22 июня, на территории страны наблюдалась нестабильная погода, в некоторых местах прошли ливни.

Директор бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гульшад Мамедова сообщила, что сегодня утром в Баку и на Абшеронском полуострове были грозы и ливни.

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 27-32 градуса тепла, а температура воды на пляжах — 24-27 градусов тепла.