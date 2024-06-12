Обнародован прогноз погоды на 13 июня.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков, однако со второй половины дня местами возможен дождь, грозы, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем — 29-34° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст.

Относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 45-50% днем.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем, начиная с горных территорий, местами ожидается грозовой дождь. В отдельных местах проливные дожди, прогнозируется град. Ночью и утром временами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем — 30-35° тепла, а в горах ночью — 10-15° тепла, днем — 15-20° тепла.