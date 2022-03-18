Очередные валютные торги Центробанка Азербайджана, прошедшие 11 марта, отметились резким — четырехкратным повышением спроса на доллары. За два дня спрос на доллары вырос почти в четыре раза по сравнению с аукционом 9 марта, составив – 54,6 млн долларов, сообщает #.

По мнению банковского юриста Акрама Гасанова, повышение спроса на валюту можно объяснить празднованием Новруза:

«У нас ежегодно перед праздниками всплеск спроса на доллары, поскольку многие наши граждане уезжают на отдых за границу и берут с собой доллары. Ключевая причина, полагаю, в этом. Российский валютный кризис тоже мог сыграть в этом роль, но чисто технически непонятно, для чего нашим гражданам покупать рубли за приобретенные здесь доллары. Какая в этом выгода и кому эти рубли сейчас нужны. Возможно, кто-то так поступает, но не думаю, что это могло послужить причиной резкого повышения спроса на валюту. И потом, валютные ограничения в России действуют третью неделю, а спрос на валюту фиксируется недавно».

Как пишет Turan со ссылкой на российского эксперта, научного сотрудника Института экономики Российской Академии Наук Александра Караваева, покупку валюты на торгах азербайджанского Центробанка стимулирует война в Украине.

«Азербайджанцы ожидают подорожания и возможного дефицита не только основных продуктов питания, но и стройматериалов, бытовой техники, одежды… Есть желание вложиться в твердую валюту… Если на межправительственном уровне и на уровне крупных госкомпаний РФ и Азербайджана расчеты будут вестись в рублевом коридоре, то на уровне малого и среднего бизнеса можно ожидать проникновение долларов и евро из Азербайджана в Россию для обеспечения торговых отношений на малом и среднем уровне экономики. В России неминуемо заработает теневой валютный рынок, в котором азербайджанцы могут принять участие», — цитирует издание.

Немногим ранее депутат и аналитик Вугар Байрамов предостерег https://zerkalo.az/defitsit-dollara-v-rf-mozhet-privesti-k-ottoku-valyuty-iz-azerbajdzhana/, что валютные ограничения в России могут привести к оттоку долларов из Азербайджана:

«Риски дальнейшего дефицита долларов и евро в России очень высокие и все это может иметь негативные последствия для нашего валютного рынка. На фоне дефицита и растущего спроса на валюту в России Центральному банку Азербайджана следует задействовать свой функционал и предпринять превентивные меры. Да, высокие цены на нефть способствуют росту валютных доходов Азербайджана, но реальность такова, какой мы ее видим».

Тем временем местное правительство не наблюдает особого влияния от событий в соседних странах:

«Финансово-банковская система Азербайджана сохраняет стабильность, несмотря на негативные процессы в соседних странах, связанных с событиями вокруг Украины, — заявили СМИ источники во власти. — Давление, с которым сталкиваются финансово-банковские системы соседних стран, не затронуло Азербайджан. Наша финансовая система стабильна, а национальная валюта устойчива».

При этом в кабинете министров подчеркнули, что финансовая стабильность в Азербайджане подкреплена валютными резервами.