В попытках остановить отток валюты Банк России ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке долларов, евро и фунтов на бирже, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Ранее в ответ на санкционное давление Банк России повысил ключевую ставку до 20%

«30% комиссии, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», — говорится в заявлении регулятора. То есть фактический курс по этим валютам будет на 30% выше, комментирует независимый финансист Виталий Калугин, «приветствуя» черный рынок: «Собственно, ясно, что купить можно любую валюту, кроме этих. Франк, например, йену».

Похожего мнения депутат и эксперт Вугар Байрамов. «ЦБ пытается в какой-то мере снизить спрос на доллар в России, но, с другой стороны, рубль уже обесценивается по отношению к иностранным валютам на «черном рынке», — заметил он в беседе с #.

По свидетельству аналитика, Москва пытается любой ценой остановить отток иностранных дензнаков: «Однако закрытая уже четвертый день Московская биржа свидетельствует о том, что ЦБ России еще не до конца определил свою стратегию по смягчению последствий санкций. В Москве опасаются, что возобновление работы биржи приведет к дальнейшему обесцениванию официального курса рубля и серьезной встряске на фондовом рынке. На самом деле, несмотря на официальный курс, рубль на черном рынке еще больше обесценился. Похоже, если война продолжится, рубль продолжит падать».

Ранее Путин подписал документ, запрещающий вывозить из России наличную валюту в сумме более 10 тыс. долларов.

В России со 2 марта запрещено выдавать более 10 000 долларов наличными. Эта цифра может быть дополнительно снижена в случае ужесточения санкций. Как видно, российское правительство сейчас пытается минимизировать отток валюты из страны административным путем. «Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», — говорится в указе.

Все это может иметь негативные последствия для нашего валютного рынка. На фоне дефицита валюты в России и растущего спроса на доллар Центральному банку Азербайджана следует предпринять превентивные меры, считает Байрамов.

«Наш ежегодный экспорт в Россию достигает 800 млн долларов. В предыдущие годы фермеры и иные предприниматели предпочитали торговать за рубли, а потом конвертировать их в доллары. Поскольку риски углубления дефицита доллара в России высоки, Центральный банк Азербайджана должен использовать свою регулирующую позицию для оптимизации оттока долларов из страны. Хотя высокие цены на нефть способствуют росту массы поступающей в Азербайджан иностранной валюты, текущие реалии усилили необходимость предотвращения оттока иностранной валюты из нашей страны», — предостерег парламентарий.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов считает, что Банк России недооценил ситуацию: «Нужно было закрыть вывод капитала из российской экономики. Центробанку следовало заранее приостановить работу Московской биржи, поскольку позволять ей функционировать в условиях колоссального международного давления неправильно», — заметил он.