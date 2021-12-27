Турецкие археологи обнаружили датируемую VII веком нашей эры синагогу под жилым домом в районе города Сиде на юге республики. Об этом сообщила в воскресенье газета Sabah.

«Существовали исторические записи о том, что евреи проживали в Сиде, но мы нашли первое весомое доказательство», — приводит издание слова Фериштаха Аланьялы, ученого из Университета Анадолу.

Здание синагоги было найдено в городе Сиде в результате многолетних раскопок в районе Манавгат провинции Анталья. По словам Аланьялы, «синагоги не так заметны, как мечети или церкви» из-за особенностей конструкции, поэтому их не так просто найти.

Слова, написанные на синагоге, проливают свет на ее историю. Они гласят: «Иосиф из Коракесиона (современный район Алании — прим. ТАСС) посвятил это сыну Даниэлю». По словам ученого, Даниэль умер, когда ему было всего два с половиной года, и Иосиф оплатил расходы на реставрацию синагоги.