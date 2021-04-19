Шуша в объективе: весь спектр эмоций фотографа, посетившего Карабах — ФОТО

Известный азербайджанский фотограф Мурад Оруджев опубликовал на свой странице в соцсети Facebook репортаж из сердца Карабаха — города Шуша.

Фотографии древнейшей культурной колыбели Азербайджана растрогали пользователей: с одной стороны зрители испытали радость и счастье, с другой — боль и отчаяние, ведь нет слов, чтобы выразить всю скорбь от того, во что армянские захватчики превратили этот райский уголок.

«Подъезжая ближе, сразу стало понятно, что за годы оккупации, Шуша, как и остальные города подверглась вандализму со стороны армян. Прекрасный дом Хуршидбану Натаван был разграблен и превращен в руины, разрушены мечети, родники, исторические кварталы Шуши. От домов Бюльбюля, Узеира Гаджибекова, Фирудин-бека Кочерли, Хана Шушинского и других известных личностей, практически не осталось камня на камне. За 30 лет оккупации армяне целенаправленно разрушали историческое наследие Азербайджана, не создавая ничего нового. Повсюду в городе виден один и тот же пейзаж – запустение. Они разобрали даже камни, которыми были вымощены улочки города. Со зданий были сбиты плиты с надписями на азербайджанском и арабском языках, в исторических зданиях держали скот…», — пишет фотограф.

При этом, Мурад Оруджев отмечает, что прогуливаясь по улицам Шуши его не покидала уверенность того, армяне прекрасно знали, что в один прекрасный день Шуша вернется к истинным хозяевам этого города, а они там – лишь временно проживающие захватчики-вандалы:

«Оккупанты методично и неторопливо разрушали Шушу, стирая ее красоту и национальный характер. Сейчас в Шуше полным ходом идут строительно- восстановительные работы. Сделать предстоит многое, Шуша превратилась в живое свидетельство вандализма армянских националистов. Но уже совсем скоро освобожденная, стряхнувшая со своих плеч захватчиков, Шуша будет возрождена и к ней вновь вернется былая слава культурной столицы Азербайджана», — рассказывает фотограф, подчеркивая, что каждый дом, каждая улочка в городе Шуша пронизана славной историей Азербайджана, ее национальной музыки и поэзии. И это ощущение, по признанию автора, не покидает даже сейчас, когда оккупанты и фашисты совершили преступную попытку стереть город с лица земли.

В интервью # Мурад Оруджев рассказал, что впервые ему посчастливилось побывать в Шуше две недели назад.

«Это была рабочая поездка. Меня поразила невероятно красивая природа со скалистыми долинами, перевалами и лесами, о которых я раньше только слышал», — рассказывает фотограф в интервью #.

Репортер признался, что на протяжении всего пребывания в городе его не покидало чувство обиды за то, что люди столетиями строили, создавали прекрасное, а армянские варвары разрушили все за 28 лет.

Но покидал фотограф Шушу с чувством радости и гордости:

«За то, что мы, наконец то, можем попасть в Шушу! За то, что я вернусь уже в обновленный город! За то, что там сейчас развевается наш флаг!»