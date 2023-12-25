Юный азербайджанский танцор Амаль Ахмадулин удостоен премией «АЛГА-2023» в номинации «Талант года».

Как сообщает #, первая церемония вручения ежегодной премии татарской диаспоры Азербайджана «АЛГА-2023» состоялась в воскресенье в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Азербайджане.

Специальные гости события: торговый представитель Российской Федерации в Азербайджане- Руслан Мирсаяпов, олимпийская чемпионка по стендовой стрельбе Земфира Мефтахетдинова, руководитель ансамбля «Алов» Эмиль Панахов, сценарист и режиссер Лала Алиева-Клычкова, преподаватель Академии хореографии Наргиз Гурбатова, актер Заур Терегулов и др.

Премию вручили в трех основных номинациях: «Активист года», «Талант года» и «Успешный старт года».

Учредителями и организаторами премии являются Совет аксакалов татарской диаспоры Азербайджана и Бакинский образовательно-культурный центр Института Каюма Насыри.

На церемонии было отмечено, что «АЛГА» станет наиболее авторитетной наградой среди представителей татарской диаспоры Азербайджана, и с каждым годом состав номинаций будет изменяться и дополняться.

В интервью # Амаль Ахмадулин рассказал, что премия «Алга» — это самый лучший подарок и неожиданый сюрприз, который он получил под конец года:

«Это огромная честь и большой стимул двигаться вперед, к еще большим достижениям», — говорит танцор, отмечая, что на данный момент в его копилке наград имеется уже 63 диплома.

Все свои награды Амаль бережно разместил в «Уголке славы», который соорудил дома, вместе с папой.

Амаль известен не только своим талантом, но и поступками, которые восхищают всех вокруг.

Во время 44-дневной Отечественной войны Амаль отправился в Asan, написал «Письмо солдату» и перечислил все сбережения из своей копилки в фонд помощи на фронт.

Особый подарок Амаль приготовил для ветерана Карабахской войны, известного пчеловода Максима Воскресенского, отдав ему свою самую первую медаль.

«Я был невероятно счастлив, когда передал свою медаль Максиму. Ведь он, и такие как он, сражались за наше мирное будущее, чтобы мы, дети Азербайджана, жили в свободной стране», — подчеркивает Амаль.

В этом году 12-летний Амаль впервые попробовал себя в качестве хореографа — постановщика. Дебютом юного дарования в этом амплуа стал танец «Шуша», который он впервые исполнил на мероприятии, посвященном Дню победы, перед ветеранами, отважными героями Азербайджана.

Теперь Амаль мечтает посетить город-герой, воспевший в своем танце:

«Пока что я любуюсь городом Шуша с помощью репортажей по телевидению и в Интернете, мечтая поскорее там оказаться. Это моя мечта — станцевать со своей партнершей по танцам постановку «Biz gelirik», — признается танцор.