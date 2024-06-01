«40 лет я ждал этой встречи, и вот она состоялась, да еще и в таком прекрасном зале», — с этих слов начал свой концерт в Баку российский певец, лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов.
Выступление артиста состоялось во Дворце Гейдара Алиева, сообщает #.
Легендарному музыканту — 62, но бакинцы смогли убедиться в его отличной форме, как физической, так и музыкальной.
Певец представил зрителям юбилейную программу, состоящую из хитов и редких песен. Почти перед каждым исполнением артист объявлял зрителям: «Специально для вас!».
Баку встретил Бутусова невероятной энергетикой и ближе к середине вечера практически весь зал переместился к сцене.
Удивило, что это были не только фанаты, которым далеко за 40, но и молодежь, и даже дети!
Бутусов поет философские песни о жизни, превращая свою музыку вне времени и моды.
И его ретроспективная программа в очередной раз доказала эту простую истину.
Некоторые зрители даже прослезились во время концерта. «Бутусов это — моя молодость, первая любовь, и ночи с друзьями до рассвета», — делится с корреспондентом # один из зрителей.
В 2023 году заслуженный артист России Вячеслав Бутусов перепел легендарный хит Муслима Магомаева «Ты моя мелодия». Это был проект в рамках выпуска шоу «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева».
Еще тогда музыкант признался, что является большим почитателем великого Муслима Магомаева.
Бакинцы не отпускали Бутусова со сцены. Певец оценил эмоциональность зала и вернулся на бис.
«Будьте здоровы и душой, и телом», — сказал артист на прощание своим азербайджанским поклонникам.