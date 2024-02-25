Президент США Джо Байден, принявший участие в виртуальном саммите «Большой семерки» (G7), в очередной раз затронул вопрос об использовании заблокированных активов РФ на нужды Украины. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

В материале отмечается, что «прессинг» американского лидера поддержали представители Великобритании. Тем не менее вопрос использования замороженных в Европе российских средств был включен в итоговое коммюнике только в качестве «общего обещания» активизировать работу по изучению технических аспектов данного шага, говорится в статье.

«Берлин и Париж, а также Европейская комиссия и Европейский центральный банк по-прежнему испытывают большие сомнения по поводу конфискации российских денег, поскольку прецедент такого типа, помимо сложных юридических последствий, может иметь последствия для привлекательности еврозоны», — отметили авторы публикации.

По данным издания, доходы стран региона от размещения активов РФ на своей территории составляют более €10 млрд в год.

19 февраля глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что совсем скоро Европейский союз (ЕС) сможет легализовать использование прибыли от заблокированных российских активов для поддержки Украины. Юридические шаги в рамках этой инициативы уже предпринимаются, уточнила она.