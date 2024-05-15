Эстонский парламент принял закон, который позволит легализовать использование российских замороженных активов в стране «в целях восстановления Украины». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента Эстонии.

За утверждение законопроекта проголосовали 65 членов законодательного органа, против — 3. «Разработка правовых норм по использованию замороженных активов — сложная задача, над которой работают несколько стран — союзников [по НАТО] и международные организации, и Эстония играет здесь роль новатора», — прокомментировал решение Рийгикогу (парламента) председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Йоханнес Террас.

В сообщении парламента указано, что принятый закон позволит использовать замороженные в рамках санкций активы внесших, по мнению эстонских властей, вклад в проведение СВО лиц и компаний в качестве авансового платежа в счет возмещения ущерба, который они якобы должны выплатить Украине.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна 18 апреля выступил с утверждением, что Эстония намерена создать прецедент и решить вопрос о передаче Киеву примерно €37 млн в виде замороженных активов РФ.