Российская армия в Украине нарушает международный запрет на использование химического оружия, объявил в среду госдепартамент США.

Как утверждает госдеп, на поле боя российские силы применяют против украинских солдат хлорпикрин — удушающее и слезоточивое вещество, в отношении которого действует запрет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Впервые примененный Германией во время Первой мировой войны хлорпикрин представляет собой жидкость, пары которой поражают кожу и слизистые, а в высоких концентрациях вызывают неконтролируемые конвульсии мышц диафрагмы.

Использование таких химикатов российской армией не является «изолированным эпизодом» и, вероятно, связано с желанием «выбить украинские силы с укрепленных позиций и добиться тактических успехов на поле боя», говорится в заявлении госдепа.

В связи с этим США вводят санкции против трех российских госструктур, которые, по американским данным связаны с программами производства химического и биологического оружия, объявил госдепартамент. Это войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны РФ, ФГУП «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» (НИИПА) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны.

Кроме того, под санкции попали четыре компании, которые, по американским данным, вовлечены в химическое военное производство: московское НПО «Транском», ООО «Системы биологического синтеза», ООО «ЛабСервис», ООО «Технологические системы и сервис». (moscowtimes.ru)