Франция вместе с другими странами «Большой семерки» (G7) намерена создать механизм возмещения ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий. Соответствующее соглашение о безопасности между Парижем и Киевом опубликовано на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

«В качестве приоритета участники продолжат совместную работу с государствами G7 и другими странами по созданию компенсационного механизма для возмещения ущерба, потерь или вреда», — говорится в тексте.

Как отмечается, Франция в рамках соглашения также собирается помочь Украине противодействовать «манипуляции информацией».