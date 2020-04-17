Сетьен о досрочном завершении сезона: «Не хотелось бы стать чемпионом таким образом»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о возможном досрочном завершении сезона Ла Лиги, приостановленного из-за коронавируса.

О признании «Барселоны» чемпионом в случае досрочного завершения сезона

«Это было бы логично. Но на нашем месте могла быть другая команда. Я бы не хотел, чтобы мы стали чемпионами таким образом. Радость от такого чемпионства была бы не той».

О возобновлении сезона без зрителей

«Почти наверняка так и будет. Пока не разработана вакцина, другого варианта нет. Но реальность такова, что все мы хотим играть, даже без зрителей, и это немного грустно», – сказал Сетьен в интервью Cadena Ser. (sports.ru)

| 2020-04-17T19:53:43+00:00 17 апреля 2020, 21:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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