Разработки РФ и Китая по гиперзвуковому оружию изучают в США

США следят за разработками России и Китая в сфере гиперзвукового оружия. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Это важная область. Мы занимаемся изучением возможностей в этой сфере. Мы учитываем важность этих технологий, а также учитываем действия в этой сфере других государств», — ответил он на вопрос, как Вашингтон реагирует на разработки Москвы и Пекина.

Он подчеркнул, что достижения других стран могут быть потенциальным вызовом для американских национальных интересов.