Союзники США по НАТО 15 октября намерены выступить с важным заявлением касательно выделения средств на покупку оружия для Украины. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Деталей относительно пакета военной помощи Украине он не назвал.

Тем не менее, Уитэкер призвал страны Южной Европы активнее подключаться к поддержке Киева, особенно в рамках программы альянса PURL, которая предусматривает закупку американского оружия за счёт европейских государств.

«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она его желает. Эта программа жизненно важна, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Я призвал бы тех, кто ещё не присоединился, сделать это», — заявил Уитэкер.

Анонс прозвучал на фоне активных обсуждений возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. В начале октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о таких поставках, уже 12 октября он допустил передачу Tomahawk Украине в случае отказа России начать мирные переговоры.