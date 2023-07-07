Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов НАТО подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга.

Генсек НАТО отметил, что на саммите страны-члены сделают Украину еще сильнее и покажут свое видение будущего.

Он надеется, что лидеры Альянса согласуют пакет с тремя элементами, которые сделают Украину ближе к НАТО.

Первое — они согласуют годовую программу помощи, чтобы гарантировать полное взаимодействие между украинскими вооруженными силами и НАТО. Союзники обещают предоставить Украине 500 млн евро на основные потребности, как топливо и лекарства. Они также помогут обеспечить оборонные нужды Украины, включая военные госпитали.

Второе — они улучшат политические связи путем основания Совета Украина-НАТО.

Третий пункт Столтенберг озвучил так: «Я надеюсь, что лидеры Альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО и будут едиными в том, как приблизить Украину к ее цели».

Он отметил, что союзники по НАТО пока не согласовали текст итогового заявления по Украине на саммите Альянса в Вильнюсе. Консультации продолжаются.

Столтенберг напомнил о том, что союзники согласовали, что Украина будет членом НАТО, и «именно союзники и Украина должны решать когда, а не России, все мы остаемся на стороне Украины».

«Если Украина не победит, членство в НАТО будет бессмысленно обсуждать», — сказал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса пройдет 11-12 июля в Литве. На нем Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в НАТО после окончания войны. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.