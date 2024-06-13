Государства-члены НАТО намерены принять более жесткие меры против российских шпионов по всему альянсу в ответ на кампанию враждебной деятельности Москвы, которая включает в себя акты диверсий и кибератаки, сказал в четверг, 13 июня, глава НАТО Йенс Столтенберг. «Мы столкнулись с несколькими случаями диверсий, попыток поджога, кибератак, дезинформации (со стороны России)», — сказал он журналистам, добавив, что министры обороны стран Североатлантического альянса «рассмотрят российскую кампанию враждебной деятельности против союзников НАТО» уже сегодня в Брюсселе.

Кроме того, по словам генерального секретаря, министры также обсудят варианты ответных действий НАТО, включая защиту критически важной морской и кибернетической инфраструктуры, а также «ужесточение ограничений на работу сотрудников российской разведки во всем альянсе», приводит слова Столтенберга агентство Reuters.