Контрнаступление украинских войск оказалось провальным, несмотря на поставки вооружений из стран НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По словам руководителя организации, данный факт лишь свидетельствует об опасности недооценки Москвы. Как сказал Столтенберг, в настоящее время российская промышленность переведена в военный режим и способна обеспечивать армию необходимыми снарядами и техникой.

Он подчеркнул, что именно это не позволило Киеву добиться существенных территориальных успехов. В частности, речь шла об итогах контрнаступления, на которое рассчитывали союзники.

«Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта», — добавил генеральный секретарь Альянса.