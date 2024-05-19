Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказалась подписывать закон об иноагентах, в своем мотивированном к депутатам парламента письме предлагает отменить его на следующий день после вступления в силу.

«Улучшение этого закона [об иноагентах] невозможно. Закон своим содержанием полностью неконституционный, соответственно, негрузинский, неевропейский и недемократичный. Таким образом, он не подлежит улучшению путем внесения изменений. Его сущность, содержание и принципы неприемлемы. Соответственно, отмена закона является безальтернативной и представляет волю народа. С учетом всего вышесказанного я предлагаю упразднить закон в кратчайшие сроки — на следующий день после задействования», — говорится в документе, опубликованном на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе считает, что таким образом у Зурабишвили нет никаких аргументов против нового закона. «Саломе Зурабишвили вернула нам закон с единственной поправкой — чтобы он действовал один день. Она больше ни одного слова не поменяла! Этим она закрыла возможность дискуссии и окончательно подтвердила, что не существует реальных аргументов против закона!» — написал Мдинарадзе в Facebook.

Зурабишвили заявила, что наложила вето на закон об иноагентах. В случае, если парламент большинством голосов преодолеет вето президента, закон за исключением двух статей будет задействован сразу же после его публикации.