Обнародована фактическая погода.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба на 09:00 17 августа осадков на территории страны не ожидается, однако во второй половине дня 16 августа в некоторых горных районах Большого Кавказа прошли дожди.

Количество выпавших осадков в Шахдаге и Халтане составило до 2,0 мм.

По сравнению с первой половиной августа температура воздуха понизилась на несколько градусов и составила на Абшеронском полуострове 33-37 градусов. Самая высокая температура была зафиксирована в Шаруре и Джульфе, до 40 градусов тепла.