С 9 по 12 апреля в Азербайджане ожидаются осадки, усилится северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 10 апреля до утра 11 апреля временами ожидаются осадки, возможно кратковременное усиление осадков, вероятны грозы.

В районах Азербайджана до полудня 12 апреля временами ожидаются осадки, грозы. В Нахчыванской АР, Карабахе и Восточном Зангезуре, Газах-Гянджинском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском районах, Горном Ширване, Центральном Аране, Лянкяран — Астаринском районе ожидаются интенсивные осадки, град, в горных районах возможен снег.

В связи с дождливой погодой возможно повышение уровня воды в реках, а также кратковременные сели в некоторых горных реках.