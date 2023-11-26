В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 27 ноября до утра 28 ноября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-28 м/с, местами до 30 м/с.

Как передает Национальная гидрометеорологическая служба, 28 ноября ожидаются дожди. К вечеру они прекратятся.

В некоторых частях полуострова возможны ливни.

Температура воздуха снизится на 6-9 градусов.

В районах Азербайджана днем 27 ноября, начиная с северных и западных районов, и до вечера 28 ноября на всей территории страны ожидается нестабильная погода, осадки. В некоторых районах ожидаются ливни, грозы, в горных и предгорных районах выпадет снег.

Западный ветер усилится до 18-23 м/с, в отдельных местах-до 28-33 м / с.

Температура воздуха снизится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.