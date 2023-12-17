Под влиянием холодных воздушных масс, надвигающихся с северо-запада, на территории Азербайджана наблюдается дождливая и ветреная погода.

Об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, местами максимальная скорость ветра будет достигать 27-32 м/с. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 5-8 градусов. Дождливая погода сохранится в Баку и на Абшеронском полуострове до утра 18 декабря. Местами осадки будут интенсивными, ближе к ночи 17 декабря, в ночь с 17 на 18 декабря и утром 18 декабря в некоторых пригородах столицы дождь перейдет в мокрый снег. С утра 18 декабря ветер постепенно стихнет.

Дождливая и ветреная погода сохранится в регионах до утра 18 декабря. В отдельных районах выпадет снег, местами, в основном в Нахчыванской Автономной Республике, Карабахе и Восточно-Зангезурском регионе, Балакянском, Шекинском, Губинском, Хачмазском, Лянкяранском и Астаринском районах осадки будут интенсивными.

Ожидается, что с полудня 18 декабря в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах погода относительно стабилизируется.

19 и 20 декабря на территории страны прогнозируется умеренная погода, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.