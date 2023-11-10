По информации Национальной гидрометеорологической службы на 18:00, в Азербайджане сохраняется нестабильная погода.

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер, по сравнению с утренними часами скорость ветра ослабла, и зафиксирована на уровне 23 м/с.

Высота волн в море составляет 4 метра.

В регионах также наблюдаются нестабильные погодные условия, идет дождь.

В Дашкесане, Гедабее, Шамкире, Гахе, Огузе, Губе, Алтыагадже, Шеки, Халтане, Мингячевире, Лянкяране, Астаре периодически идут дожди, а в Гусаре, Хыналыге и Шахдаге — снег.

Нестабильная погода с дождями сохранится на территории Азербайджана до завтрашнего утра.