Нестабильные погодные условия, наблюдающиеся на территории Азербайджана с утра 12 мая, сохранятся до среды, 15 мая.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины 12 мая до полудня 14 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, с порывами — до 20-25 м/с. С вечера 12 по 13 мая временами прогнозируются дожди, в некоторых местах полуострова осадки будут интенсивными, пройдут грозы.

В регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, дожди будут продолжаться до утра 15 мая. В отдельных местах (Нахчыванская АР, Карабах и Восточный Зангезур, Газах-Гянджа, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) возможны интенсивные осадки, грозы, град, в высокогорье выпадет снег.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, кое-где до 23-28 м/с.

Температура воздуха постепенно снизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в том числе Куре, Аразе и Ганыхе, на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, в Лянкяран-Астаринском регионе ожидаются кратковременные паводки и сели.