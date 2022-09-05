В Азербайджане олигархи все еще продолжают захватывать государственные земли. А государственные структуры — МЧС и исполнительные органы власти просто наблюдают за этим захватом. Именно к такому выводу можно прийти после появления еще одного НСО – неопознанного строительного объекта.

К нам недавно обратился житель Баку Руфат Новрузов, проживающий по адресу квартал 998, улица Джалиля Мамедгулузаде, жилищный массив «ALTES PARK».

«В марте-апреле 2022 года на расстоянии двух – трех метров от нашего жилищного массива начали строить девятиэтажку. Нам неизвестно ни название компании, проводившей строительные работы, ни имя ее владельца. Называют различные имена, в том числе и бывшего депутата Асабиля Гасымова. Действия строителей противоречат «Подробным правилам о сохранении необходимого расстояния», принятым Кабинетом министров от 11 марта 2014 года. Мы обратились с жалобой в Главное управление архитектуры и градостроительства. 16 мая 2022 года Управление обратилось с письмом в исполнительную власть Насиминского района и в Агентство по контролю за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям, в котором подчеркивалась незаконность этих строительных работ. Строительство продолжалось, но компания была вынуждена проводить строительные работы в… ночное время», — сообщил нам Руфат Новрузов.

Глава пресс-службы управления градостроительства и архитектуры города Баку Рамиз Гасанов подтвердил высказывания Руфата Новрузова. «Мы действительно направили письма в МЧС и исполнительную власть Насиминского района о незаконности проведения строительных работ. 31 августа 2022 года Министерство по чрезвычайным ситуациям приняло решение о запрете проведения строительных работ», — сказал нам Рамиз Гасанов.

Почему же Насиминская исполнительная власть не предотвратила проведение незаконных строительных работ?

«Мы приняли все необходимые меры, составили акт о незаконности этого строительства. Но снести уже построенное мы не можем. Решение об этом должно принять МЧС», — сообщил нам заместитель главы исполнительной власти Насиминского района Рамиз Гулиев. По словам заместителя главы исполнительной власти, ему неизвестно название компании, проводившей строительные работы.

Возникает резонный вопрос, почему же МЧС, запретив строительство, не снесло незаконную постройку? Мы попытались связаться с руководителем пресс- службы МЧС Гюльчин Мехтиевой. Но, к сожалению, наша попытка не увенчалась успехом. Дозвониться на «Горячую линию» министерства тоже не получилось. Тогда мы обратились в управление МЧС Насиминского района.

Сотрудник управления капитан Гасанов заверил нас, что сам сообщит о случившемся на «Горячую линию» МЧС. «Перезвоните мне через час», — предложил нам капитан Гасанов.

Через час мы вновь связались с капитаном Гасановым. «Я попытался связаться с «Горячей линией». Но, к сожалению, на мои звонки никто так и не ответил», — сообщил нам капитан Гасанов.

# также решило выяснить, является ли владельцем компании, проводившей незаконные строительные работы, бывший депутат Асабиль Гасымов. Мы связались с помощницей депутата, однако услышав наш вопрос, она бросила трубку…

Одним словом, вырисовывается очередная картина – азербайджанский курьез. В центре города, прямо рядом с элитным жилым массивом строится непонятный объект, принадлежащий непонятно кому, а госструктуры «не знают» имя владельца и название компании, которая ведет строительство. Надеемся, что в госструктурах понимают, что никто не поверит в то, что они, не владея информацией о владельце компании, разрешили подобное строительство. Да и опасная близость строящегося здания тоже вызывает беспокойство. И дело не только в дискомфорте жильцов «ALTES PARK». Опасность землетрясения никто не отменял. Ведь Баку находится в сейсмоактивной зоне…