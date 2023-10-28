Дин Филлипс – мультимиллионер и один из самых богатых членов Палаты представителей. До прихода в политику он унаследовал от своего отчима алкогольную компанию Phillips, производящую водку и шнапс. Он также основал компанию мороженого Talenti gelato.

Во время своей предвыборной кампании в Палату представителей в 2018 году Филлипс водил грузовик с мороженым. Тогда он победил республиканца Эрика Полсона, который баллотировался в округе на пятый срок. После этого Филлипс дважды побеждал республиканцев на переизбраниях в своем округе.

О своем решении Филлипс объявил, опубликовав короткий видеоролик в Интернете. На видео он говорит: «У нас есть некоторые проблемы… Мы собираемся восстановить эту экономику, и мы собираемся восстановить Америку».

Эксперты называют план Филлипса рискованным и считают, что демократу из Миннесоты вряд ли удастся обогнать действующего президента в предвыборной гонке. При этом, по данным опросов общественного мнения, шансы 80-летнего Байдена на победу в следующих выборах тоже вызывают опасения из-за его возраста.

Филлипс провел предвыборное мероприятие в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир, и подал документы на участие в праймериз в офис государственного секретаря этого штата.

Филлипс – малоизвестный политик на национальном уровне и уже пропустил срок подачи документов для демократических праймериз в штате Невада. Тем не менее, демократы опасаются любого вызова Байдену, что может осложнить борьбу с вероятным кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

«Я знаю Дина уже 10 лет. Он мой друг, человек, которого я глубоко уважаю и которым восхищаюсь, но в этом вопросе у меня с ним глубокие разногласия», – заявил по поводу выдвижения Филлипса председатель Демократической партии Миннесоты Кен Мартин.

«Для меня нет никакого смысла в том, чтобы он тратил весь свой политический капитал, откровенно говоря, весь свой политический капитал, на охоту за дикими гусями, которая не приведет к тому, что он станет президентом Соединенных Штатов», – добавил Мартин.