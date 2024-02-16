Навальный появился в суде в четверг, шутя с судьей, за несколько часов до своей смерти, пишет CNN.

Критик Кремля выступал в суде по видеосвязи.

«Я пришлю вам номер банковского счета, чтобы вы могли его немного подогреть из своей огромной зарплаты федерального судьи, потому что мои деньги на исходе», — заявил Навальный в видеоклипе. «А из-за принятого вами решения эти деньги закончатся еще раньше», — добавил он.

Записи из суда города Коврова Владимирской области подтверждают, что на четверг были назначены три слушания.

Навальный был арестован и заключен под стражу после возвращения в Россию в 2021 году, где он проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».