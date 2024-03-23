Разработчики WhatsApp намерены интегрировать в поиск внутри мессенджера чат-бот со встроенным ИИ под названием Ask Meta AI. Нейросеть уже была замечена в бета-версии приложения для Android, сообщает портал WABetaInfo.

Согласно источнику, пользователи бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.7.14 обнаружили в интерфейсе строки поиска внутри мессенджера возможность обращаться ко встроенному чат-боту Ask Meta AI. Так, пользователи могут задавать интересующие их вопросы непосредственно в строке поиска, что несколько упрощает использование ИИ.

Кроме того, разработчики добавят в поисковую строку несколько подсказок, которые помогут пользователям и активируют ИИ. Вводя свои вопросы или команды в строку поиска, пользователи смогут быстро начать разговор с нейросетью.