Компания Samsung представила в Южной Корее новый моноблок All-In-One Pro, который является аналогом компьютера iMac от Apple, но под управлением Windows. Об этом сообщает издание SamMobile.

All-In-One Pro имеет ультратонкий металлический корпус (6,5 мм). Samsung заявляет, что его ультратонкий форм-фактор дает пользователям больше свободного места на столе. Металлическую базу также получили беспроводные клавиатура и мышь, входящие в комплект All-In-One Pro. Компьютер оснащен 27-дюймовым экраном 4K, который на 13% шире, чем у прошлогодней модели. Он также имеет 3D-динамики, совместимые со звуком Dolby Atmos.

Кроме того All-In-One Pro получил процессор Intel Core Ultra, который обеспечивает более высокую производительность, чем чип Intel Core i5 13-го поколения, использовавшийся в прошлогоднем моноблоке. Вероятно, новинка будет иметь как минимум 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD-накопителя.

Компьютер также может похвастаться портом HDMI, парой разъемов USB Type-A, подключением Ethernet и отверстием для наушников 3,5 мм. Функции беспроводного подключения включают Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

Новинка уже доступна для покупки в Южной Корее по цене 2 млн корейских вон, что по курсу на 8 апреля 2024 года равно примерно 136 тыс. руб. или $1,5 тыс. Будет ли All-In-One Pro продаваться в других странах, не сообщается.