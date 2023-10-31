Партия «Гражданская инициатива» решила выдвинуть на президентские выборы бывшего депутата Госдумы от «Союза правых сил» Бориса Надеждина. Об этом он сам сообщил «Ведомостям».

По словам Надеждина, он лично обратился в политсовет «Гражданской инициативы» с такой просьбой. «Лидер партии Андрей Нечаев — мой давний соратник, единомышленник. На днях политсовет рассмотрел мою просьбу и принял положительное решение», — сказал Надеждин.

Нечаев подтвердил эту информацию. Он также заверил, что Надеждин не является «системным кандидатом от оппозиции», которого Кремль собирается использовать в качестве «статиста» для переизбрания Владимира Путина. «Никаких указаний из администрации президента я не получал. Понятно, что на нынешних выборах, конечно, шанс победить минимальный. Но для нас важно получить дополнительную трибуну и показать, что есть альтернатива», — заявил Нечаев в комментарии Daily Storm.

Он также напомнил, что «Гражданская инициатива» не представлена в Госдуме и региональных парламентах, поэтому по закону Надеждину придется собрать 100 тысяч подписей для выдвижения, причем на один регион должно приходиться не более 2,5 тысяч.

Сам экс-депутат сообщил, что планирует заняться этим в 53 субъектах, однако в список не войдут кавказские республики и аннексированные Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины. По словам Надеждина, у жителей первых могут «возникнуть проблемы», если они поддержат кандидата, «имеющего принципиальную позицию против политики президента», а во вторых будет трудно вести кампанию из-за военного положения.

Ключевым пунктом своей программы Надеждин назвал прекращение войны в Украине. «России нужно будущее страны, на которую будут равняться и в которую захотят вернуться или приехать свободные, образованные люди. Людей, которые так же видят ситуацию, десятки миллионов. Но проблема в том, что они вообще никак не представлены нигде», — пояснил он.

Финансировать кампанию Надеждин планирует через краудфандинг. В первую очередь он рассчитывает на поддержку «друзей и знакомых». До выдвижения избирательный счет кандидаты открыть не могут, поэтому сейчас сбор идет на счет Института региональных проектов и законодательства, которым руководит Надеждин.

В 2018 году «Гражданская инициатива» выдвигала в президенты журналистку Ксению Собчак, которая набрала 1,68%. Пока Надеждин — единственный кандидат, который объявил о своем намерении баллотироваться на пост главы государства. Кампания стартует в декабре.

Сейчас Надеждин является депутатом совета депутатов подмосковного Долгопрудного. Однако в 1990-х годах он был помощником нынешнего куратора внутренней политики в администрации президента Сергея Кириенко, который тогда занимал должность премьера. Политтехнолог Григорий Добромелов полагает, что «для Надеждина было бы правильно позиционировать себя» именно так, поскольку «это более статусно, чем выдвигаться, будучи муниципальным депутатом».

Политолог Александр Кынев считает плюсом, «низкий антирейтинг» и отсутствие «токсичности» у Надеждина, однако признает, что «больших ресурсов» у него нет. (moscowtimes.ru)