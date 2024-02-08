Армянская пропаганда продолжает демонстрировать свой примитивный уровень. Позор проигрыша в 44-дневной войне продолжается и на информационном фронте. Так, информационная помойка под названием «infoteka24» опубликовала писанину с кликушеским названием «Баку создает фейки для очередной агрессии против Армении?», в которой продемонстрировала весь свой «профессионализм».

Коснувшись инцидента, произошедшего 4 февраля на территории села Гызылоба Тертерского района, в ходе которого житель села Гарадаглы того района Гасанали Ализаде подорвался на мине, и последовавшего за этим заявления МИД Азербайджана о том, что опасность мин, установленных Арменией, всегда актуальна, «infoteka24» выдвигает смехотворную версию.

По мнению армянских пропагандистов, на территории Тертерского района никогда не было армянских вооруженных сил. «И если кто на этих территориях пострадает от мин, то в ответе за это — азербайджанские военные и гражданские власти», — отмечается в безграмотной писанине.

Село Гызылоба на протяжении долгого времени находилось на линии соприкосновения ВС Азербайджана и армянской армии, оккупировавшей Карабах. Однако «infoteka24» нелепо пытается отрицать наличие ВС Армении на азербайджанской территории, утверждая с 9 ноября 2020 года по 20 сентября 2023 года, что «на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стояла Армия обороны Арцаха, с командованием которой азербайджанская сторона подписала соглашение о прекращении огня».

Что-то в Трехстороннем заявлении от 9-10 ноября 2020 года нет никакого упоминания об «Армии обороны Арцаха», не говоря уже о ее «командовании». Если подобный документ имеется в наличии у армянских пропагандистов, то пусть предъявят широкой общественности, а не прячут под подушкой.

Помимо этого, факт того, что Трехстороннее заявление подписал премьер-министр Никол Пашинян, подтверждает, что Армения совершила военную агрессию против Азербайджана, в результате которой держала под оккупацией азербайджанские территории. В этом документе даже есть пункт о том, что «миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил».

И если «infoteka24» утверждает, что за три года до полного восстановления территориальной целостности Азербайджана в Карабахе не было ВС Армении, что очень маловероятно, то это ровным счетом ничего не меняет. У азербайджанской стороны есть неопровержимые доказательства того, как из Армении в Карабах продолжалась доставка оружия и призывников.

Как заявил в декабре 2023 года президент Ильхам Алиев, выступая на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», после войны 2020 года на линии соприкосновения были установлены сотни тысяч мин. «Эти мины были произведены в Армении в 2021 году. Мы пригласили российских миротворцев и членов мониторинговой миссии Турции, показали им эти мины. Это свидетельствует о том, что армянский террор продолжается», — заявил он, подчеркнув, что вопрос о том, как были переброшены мины в Карабах после Второй Карабахской войны, остается открытым.

А тем временем «infoteka24» задается идиотским вопросом — Причем здесь Армения, если даже азербайджанский пастух действительно подорвался на мине?