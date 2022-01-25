Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска вУкраине, передает РИА «Новости».

Он также указал, что альянс готов обсуждать с Россией вопросы безопасности, в том числе контроль над вооружениями.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что ни одна страна НАТО не отправит войска в Украину в случае агрессии со стороны России. По его словам, Великобритания «готова внести вклад в любые новые размещения войск НАТО, чтобы защитить» своих союзников в Европе. В частности, указал Джонсон, Соединенное Королевство уже передает вооружение, предназначенное для оборонительных действий, и участвует в подготовке украинских военных.