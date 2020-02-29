Марат Башаров: Приятно попасть из холодной и грязной Москвы в цветущий рай – в Баку

Компания 33 EVENT порадовала бакинцев встречей со звездами российского театра и кино – Маратом Башаровым и Региной Мянник, которые привезли свой новый спектакль «Идеальная игра».

Оценить постановку Владимира Устюгова по мотивам французской пьесы «Вальс случая» зрители смогли в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

В зале – полный аншлаг, практически нет мест и в амфитеатре. За кулисами в гримерке артисты готовятся к выходу на сцену. Невзирая на то, что времени до выхода – считанные минуты, актеры с удовольствием общаются с азербайджанскими журналистами, среди которых был и корреспондент #:

— Марат Алимжанович, вы в Баку не впервые. С какими чувствами приезжаете в наш город?

— В Баку всегда едешь с радостью. Это город, который каждый раз встречает по-новому: приезжаешь и видишь, что он стал еще более чистый, теплый, красивый, богатый… На улице еще больше красивых людей. Очень приятно попасть в этот цветущий и зимой и летом рай из грязной, холодной Москвы. Хотелось бы возвращаться сюда еще много-много раз. Давно хочется приехать в Баку просто на отдых, искупаться в Каспии. У вас очень много есть мест, которые с большим интересом хочется посетить.

— На улицах Баку вас узнают?

— Узнают, и это всегда приятно. К сожалению, не всегда есть достаточно времени, чтобы от души прогуляться по городу. Мы приехали всего на один день. Но успели немного пройтись по центру.

Я – мусульманин, у нас общие тюркские корни.

И мне очень приятно было слышать на улицах Баку близкие моему родному татарскому языку слова. Азербайджанский язык, не в такой степени как турецкий, но все же похож на татарский. Поэтому многие близкие родные слова моментально вызывают на лице улыбку и радость от того, что нас, мусульман, много.

— Как бы вы охарактеризовали бакинскую публику?

— Утонченная. Прекрасно разбирающаяся в искусстве. Очень приятно играть для волшебного бакинского зрителя. И мы счастливы, что приехали с новым спектаклем, который ваша публика увидит одной из первых.

В разговор вступает и Регина Мянник:

— Я тоже хочу высказаться о Баку. Приехать сюда было моей давней мечтой. Восторг и удивление поджидали меня уже на борту самолета – внимательные и деликатные азербайджанские мужчины на лету подхватывают упавшую вещь. Больше всего меня поразила чистота вокруг и огонь в глазах ваших мужчин. Такие глаза женщины не забывают. Я чувствую себя в Баку богиней! Все радует глаз и сердце. Для нас честь сыграть в вашем роскошном театре. Мы прекрасно осознаем, что это – Азербайджан, здесь эмоции через край и изысканная публика. Мы с Маратом очень счастливы находиться в Азербайджане.