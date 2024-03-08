В поселке Маштага, расположенном в 20 км от Баку, расположился тюльпановый рай.

Так бакинцы и гости города называют представительство компании Florum, в теплицах которой выращивают самые красивые на Абшероне тюльпаны и множество других видов цветов — розы, гладиолусы, лилии, пионы, гортензии и др.

Приехать сюда может каждый желающий. Просто прогуляться вдоль завораживающих оранжерей, принять участие в мастер-классах по выращиванию цветов и уходу за ними, которые проводит Наталия Гужаловская — менеджер по развитию бизнеса компании, и, конечно же, купить охапку красивейших тюльпанов на память.

А еще Florum — популярная инстаграммная локация. Многие блогеры и селебрити приезжают сюда, чтобы сделать красочные сюжеты и фотографии для своих страниц.

«Ежегодно здесь выращивается около 1300000 тюльпанов», — с гордостью говорит Н.Гужаловская в интервью #, подчеркивая, что цветы выращивают селективно, выбирая лучшие луковицы, которые привозят из Голландии.

Какие только сорта тюльпанов не встретишь здесь, в Маштагах! 36 сортов, порой самых удивительных и необычных. Как, к примеру, «Колумбус» — цветок, вобравший в себя всю прелесть тюльпана и пиона.

Или, удивительный по своей расцветке Happy generation, что в переводе с английского означает «Счастливая нация».

Безусловно, Florum — это то место, куда лучше один раз приехать, чем сто раз прочитать или услышать. А приехав однажды, несомненно захочется вернуться.

И для всех таких людей Наталия Гужаловская всегда говорит — «Добро пожаловать!»