Страбон, Геродот, Гомер, Александр Македонский, Гай Юлий Цезарь. Все эти выдающиеся личности, оставившие неизгладимый след в мировой истории, восхищались исключительностью армян, стоявшими выше всех остальных народностей и наций.

Дальше всех в своем преклонении перед величием хаев пошел Юлий Цезарь. «Когда армяне хватают друг друга за руки и плечом к плечу топчут землю под звук своих барабанов и абрикосовых инструментов, скорее колонны моего дворца превратятся в пылинки, чем их будет возможно остановить», — как-то в порыве экстаза воскликнул Цезарь.

Видимо, поэтому группа то ли турецких, то ли азербайджанских сенаторов во главе с Брутом из Древнего Рима, которых душила жаба из-за восхищения Цезарем армянами, жестоким образом расправилась с ним. И все же перед смертью Цезарь успел на чистейшем армянском языке сказать: «И ты, Брут».

Впрочем, хаям всех этих достоверных источников, свидетельствующих об их исключительности, показалось мало, и они решили исторические факты перевести в религиозную плоскость. Только глубоко невежественный человек не знает о том, что армянский царь Абгар написал письмо Иисусу Христу. Но и это еще не все. Христос не только прочитал письмо, написанное на армянском языке, но и еще ответил древнему хаю. Не исключено, что ради этого он даже покинул на несколько минут тайную вечерю. Все же армянин дороже последней трапезы с апостолами.

Казалось бы, все эти выдумки, фантазии, зарожденные в воспаленном воображении армян, каждая в отдельности уже является апофеозом хайской клоунады. Но с каждым разом представители «древнейшего» народа умудряются придумывать все новые и новые сказки. И, судя по ним, армянская болезнь приняла необратимый характер.

«Правдивые» армяне настолько увлеклись в своей лжи, что для оправдания своих грязных и бредовых измышлений решили прикрыться Исламом. А точнее, именем пророка Мухаммеда.

Итак, в своем телеграм-канале большой «знаток» Ислама, некий дядя Каро пишет: «Единственный немусульманский народ в мире, представителей которого, согласно Исламу, нельзя убивать, нельзя грабить, нельзя отнимать у них земли и веру (церковь) – это армяне».

Мы не станем приводить всю ахинею, которую излагает дядя Каро, и приведем некоторые моменты.

Оказывается, соответствующий указ был издан пророком Мухаммедом. И охранная грамота в настоящее время находится в Иерусалиме.

Далее дядя Каро отмечает, что все те, кто ослушался этого закона, перестали быть мусульманами и им закрыты ворота в рай. И, наконец, гениальная мысль, которая является лейтмотивом каровского бреда: ни один турок и ни один азербайджанец, воевавший против армян, не попадет в рай.

Начнем с того, что народ не может быть мусульманским или немусульманским. Этническая принадлежность никак не связана с религиозными убеждениями. Впрочем, это мелочь.

Интересно другое. Армяне в 1915 году предали Османскую империю, переметнувшись на сторону врага. Они убивали, резали, грабили турок, воевали на стороне врага. А неблагодарные турки, нарушив «закон», взяли и ответили изменникам Родины. По законам военного времени. И тем самым, «лишились рая».

Азербайджанцы ничуть не лучше. На протяжении 30 лет армяне держали под оккупацией азербайджанские земли, убивали, грабили мирных азербайджанцев, устроили Ходжалинский геноцид. Кроме того, хаи держали в мечетях свиней (согласно «закону», армянам все можно).

Азербайджанцы терпели долго, видимо, опасаясь нарушить «указ», но, в конце концов, «ослушались». Стали воевать с армянскими оккупантами и победили.

Немало армянских агрессоров нашли свою бесславную смерть на азербайджанской земле, но мы совершили «страшный грех». После первого же убитого армянского оккупанта ворота рая с грохотом захлопнули, а на них висит вывеска: «Туркам и азербайджанцам вход воспрещен». Как говорится, азербайджанцы, освободив свои земли, променяли мирские блага на райские кущи.

Кстати, в Исламе существует 76 больших грехов. Перечислим некоторые из них: бегство с поле боя (дезертирство), высокомерие, присвоение чужого имущества, воровство, разбой, ложь. Дядя Каро, в этих грехах вы никого не узнаете? А ведь они как нельзя точно подходят к чертам характера большинства представителей хайского народа, которых «нельзя убивать».

Но если Каро не устраивают грехи в Исламе, то обратим внимание, что армянская натура подпадает под перечень заповедей и в христианстве. Не убий, не укради, не лжесвидетельствуй. Ну, а гордыня или высокомерие, которые являются кредо армянской сущности, и вовсе в данной религии считаются смертным грехом.

Так что, лучше Каро и его соплеменникам внимательно изучать не только Ислам, но и христианство, а не выдумывать всякий бред. Или на вас эти грехи не распространяются?

P.S. При написании этой статьи несколько раз залипали клавиши. Дядя Каро, а может — это знак свыше?