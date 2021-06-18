Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана совместно с украинскими спецслужбами за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Сирии был задержан в Украине и доставлен в АР Мирахад Мирисмаиллы (1979 г.р.).

Об этом говорится в распространенной СГБ информации.

Гражданин Азербайджана М.Мирисмаиллы обвиняется в том, что 20 июня 2013 года отправился в Сирию, чтобы присоединиться к возглавляемой Агилем Гаджиевым преступной группировке «Джунду Шам», а также принять участие в вооруженных конфликтах наряду с другими гражданами АР.

В рамках уголовного дела, возбужденного в СГБ по данному факту, Мирахаду Мирисмаиллы было предъявлено обвинение по ст. 12.1, 279.1 (участие в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством за пределами Азербайджанской Республики) УК АР. В его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В своих показаниях обвиняемый выразил искреннее сожаление, признавшись в содеянном.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.