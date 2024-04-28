На внеочередном съезде турецкой оппозиционной «Хорошей партии» (iyi), который прошел вчера в Анкаре, новым главой партии стал Мюсават Дервишоглу, набравший 611 голосов.

Другой кандидат Корай Айдын (по сути, он был более популярен, а потому считался фаворитом) получил 548 голосов. Это решение было принято после трех туров голосования среди делегатов.

Дервишоглу в своем первом заявлении после победы выразил радость и обещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, подчеркнув, что «ничего не будет как прежде».

Напомню, экс-глава партии Мераль Акшенер не стала участвовать в выборах. Причина — её действия во время президентских, парламентских и муниципальных выборов, и главным образом — провалившиеся надежды на коалицию шести партий, которая не сработала.

И важный момент — «Хорошая партия» в большей степени партия одного человека, партия лидера. И потому есть определенные сомнения о ее будущем с кем-либо кроме Акшенер.

Это партия позиционируется как правоцентристкое политическое движение и в основном пытается представлять националистических, либеральных и консервативных избирателей.