В отношении председателя Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюра Озеля ведется расследование.

Об этом министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил на своей странице в соцсети.

Он отметил, что в прокуратуре Анкары начато расследование в связи с оскорбительными высказываниями председателя партии в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Неуважительные высказывания председателя CHP — это открытое неуважение к воле 86 миллионов наших граждан. Неприемлемый стиль речи председателя CHP выходит за рамки политической этики. Наш народ, как и прежде, будет пресекать любые попытки клеветы», — написал министр.