В ночь с 7 на 8 сентября около офиса оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) в Стамбуле вспыхнули акции протеста. Протестующие призвали граждан выйти на митинг и направиться к штаб-квартире НРП. Местная полиция установила барьеры и не допускала людей к зданию. Некоторые участники протестов прорвали полицейские кордоны и начались стычки.

В понедельник, 8 сентября, турецкие оппозиционные депутаты сложили столы и стулья у входа в офис штаб-квартиры своей партии в Стамбуле, чтобы заблокировать полицию и предотвратить замену председателя партии.

На прошлой неделе стамбульский суд принял решение об отстранении с должности председателя CHP в Стамбуле Озгура Челика из-за якобы нарушения. Суд постановил, что Гюрсель Текин, бывший заместитель председателя CHP, должен временно заменить Челика.

CHP отклонила это решение, заявив, что Текин был исключен из партии, и пообещала не отдавать должность Челика никому.

После заседания кабинета министров президент Реджеп Эрдоган заявил, что оппозиция должна уважать верховенство права и прекратить нарушать спокойствие нации.

Назначенный судом Текин прибыл в штаб-квартиру CHP во время протестов, чтобы занять должность. Он вошел в здание при поддержке полиции после противостояния с членами партии.

Затем депутаты CHP нагромоздили мебель почти до верха дверей, чтобы предотвратить вход полиции и Текина. На лестнице возле офиса полицейские эвакуировали сторонников CHP, применив перцовый спрей, чтобы заставить их выйти, сообщили свидетели.

А за пределами здания сотни сотрудников полиции задерживала протестующих, применив слезоточивый газ.

При этом администрация губернатора Стамбула объявила о временном запрете на проведение митингов, пресс-конференций под открытым небом, собраний и демонстраций в пяти районах города – Бейоглу, Эюпсултан, Кагытхане, Сарыер и Шишли. ( по материалам турецких СМИ)