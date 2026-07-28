Президент Украины Владимир Зеленский назвал «хорошей» встречу, которую он провёл во вторник в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

В центре внимания, по словам Зеленского, были вопросы получения Киевом лицензии на производство американских ракет-перехватчиков для систем Patriot и способы активизации мирных переговоров с Россией.

«Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете», — написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фото с Трампом.

«Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Прежде всего, выразил Президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины», — отметил в сообщении по итогам переговоров Владимир Зеленский.

Украинский лидер написал, что помимо лицензии на производство перехватчиков для Patriot он и Трамп обсудили «некоторые другие идеи, которые могут помочь». «Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за крепкую поддержку», — добавил Зеленский.

Встреча Трампа и Зеленского проходила за закрытыми дверями, без прессы. Она, судя по поступившим сообщениям, продлилась около часа. Заявлений для журналистов лидеры во время переговоров и после них не делали.

Закрытый характер носила и встреча Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который прибыл в Белый дом вскоре после Зеленского.

Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт отметила в соцсети Х, что встречи президента Трампа с президентом Украины Зеленским и премьер-министром Израиля Нетаньяху «прошли в позитивной и продуктивной атмосфере».

Все трое лидеров впоследствии планировали направиться на похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма. (svoboda.org)