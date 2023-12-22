Запад ожидал, что война в Украине станет краткосрочной кампанией, однако теперь в НАТО осознают, что наступает «новый этап холодной войны». Об этом по итогам визита в США рассказал глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен, которого цитирует Politico.

По словам Хяккянена, несмотря на увеличение военной помощи Украине со стороны западных стран, Россия способна «продолжать войну годами», а полномасштабное вторжение в Украину навсегда изменило политический ландшафт Европы. Финский министр отметил, что западные страны изначально не осознавали этого и медлили с наращиванием производства вооружения для поставок Украине.

Евросоюз объявил об амбициозной цели в начале 2023 года отправить в Украину 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм до конца года, выделив $1,1 млрд на компенсацию странам за эти усилия. Однако первоначальный план не был выполнен, и к ноябрю было отправлено около 300 000 снарядов.

«Многие западные страны, вероятно, думали, что это краткосрочная проблема. Но теперь, я думаю, что в США и в странах НАТО почти каждый понимает, что это конец последних 30 лет с момента падения Советского Союза. Теперь мы вступаем в некий новый период холодной войны», — пояснил он.

В декабре правительство Хяккянена объявило, что удваивает производство боеприпасов, взяв на себя обязательство отправить большую их часть в Украину. Он отказался указать масщтабы нового производства или назвать точные боеприпасы, которые будут изготовляться.

«Многие самонадеянно считают, что Запад выигрывает, что Украина побеждает», — полагает Хяккянен. (moscowtimes.ru)