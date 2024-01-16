Великобритания направит 20 тысяч военнослужащих для участия в учениях НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник), запланированных в Европе на весну этого года. Помимо этого, в маневрах будут задействованы авианосная ударная группа из восьми кораблей и подлодок, центром которой станет авианосец класса Queen Elizabeth, а также истребители F-35 Lightning и самолеты наблюдения Poseidon P8, сообщает минобороны королевства.

Крупнейшие учения со времен холодной войны пройдут на территории Германии, Польши и трех стран Балтии, в том числе у границ Калининградской области России. Около 16 тысяч военнослужащих вместе с танками, артиллерией и вертолетами будут базироваться в Восточной Европе с февраля по июнь 2024 года. Королевский военно-морской флот разместит более 2 тысяч моряков в Северной Атлантике, Норвежском и Балтийском морях.

Кроме того, более 400 коммандос Королевской морской пехоты будут развернуты за Полярным кругом с целью создания ядра союзной десантной оперативной группы, предназначенной для высадки и защиты альянса на Крайнем Севере.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что военные королевства объединят усилия с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции, «обеспечивая жизненно важную гарантию противостояния угрозе, которую несет [президент России Владимир] Путин».

«Старые враги возрождаются. Линии сражений перерисовываются. Танки стоят буквально на земле Украины. Основы мирового порядка сотрясаются. Мы стоим на перепутье, — отметил Шаппс. — Мы вступаем в новую эру и должны быть готовы сдержать наших врагов, повести за собой союзников и защитить нашу нацию, когда поступит такой призыв».

В общей сложности в учениях будут задействованы 41 тысяча военнослужащих и более 50 кораблей. В ходе маневров авиация совершит от 500 до 700 боевых вылетов. По сценарию, участники военного блока «отработают попытку отражения российской агрессии, направленной против одной из стран».

Ранее в Германии разработали сценарий учений, который подразумевает подготовку к нападению России и Беларуси на восточный фланг НАТО. Директор Центра передового опыта альянса в области стратегической коммуникации Янис Сартс отметил, что речь идет о гипотетической ситуации, которую моделируют для проверки военных возможностей блока. (moscowtimes.ru)

