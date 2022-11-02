Агентство Yonhap News со ссылкой на южнокорейских военных утверждает, что Северная Корея произвела запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает РИА Новости.

Одна из ракет КНДР упала в 57 км от южнокорейского города Сокчхо — Рёнхап.

Еще одна ракета летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в море в 167 км от него.

На острове была объявлена воздушная тревога.

Как отмечает агентство Yonhap, это первый случай в году, когда КНДР запустила ракету в направлении южнокорейской территории.