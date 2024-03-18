КНДР вновь провела ракетные испытания и запустила в сторону Японии три баллистические ракеты, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японское министерство обороны и береговую охрану островной страны. По информации агентства, ракеты упали за пределами исключительной зоны Японии.

По предварительным данным японских властей, последствий запуска ракет нет. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал запуски ракет Северной Кореей неприемлемыми, передает агентство Reuters. Согласно сообщению береговой охраны, ракеты были запущены с интервалом в примерно 30 минут. Полет каждой из них продлился около семи минут, они пролетели 350 км на высоте 50 м. (DW)