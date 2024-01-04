Россия в последние недели получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, уже весной РФ может начать закупку баллистических ракет малой дальности у Ирана. Такие переговоры сейчас «активно продвигаются».

Это расширит возможности Москвы по нанесению ударов по инфраструктуре Украины.

«Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются», – заявил один из американских чиновников.

Источники издания также допускают, что Тегеран может поставить ракеты России уже этой весной. В то же время чиновники не считают, что соглашение было завершено.

По словам американских официальных лиц, желание России приобрести ракеты было очевидным в середине декабря, когда российская делегация прибыла с визитом на иранский полигон, чтобы ознакомиться с ракетами и связанным с ними оборудованием.

Отмечается, что ракеты делегации России представили Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). В том же числе речь идет и о ракетах малой дальности Ababil.