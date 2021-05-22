19 мая 2021 года группа государств против коррупции Совета Европы (GRECO) опубликовала отчет по Азербайджану под названием «О предотвращении коррупции в деятельности членов парламента, судей и прокуроров». Согласно этому отчету, Азербайджан не выполняет рекомендацию GRECO о быстром определении формы деклараций о доходах для депутатов и устранение конфиденциальности деклараций (https://turan.az/ext/news/2021/5/free/politics_news/ru/4185.htm).

В 2005 году Милли Меджлис принял Закон «О декларировании доходов государственных чиновников», который вступил в силу в 2006 году. В том же году президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Кабинету министров подготовить механизм декларирования (https://zerkalo.az/dohody-est-a-mehanizma-deklarirovaniya-net/). Хотим напомнить, что Кабинет министров, по сей день не выполнил поручение президента.

Должны ли депутаты Милли Меджлиса подавать декларацию о доходах? И за сколько лет будут подготовлены механизмы этой декларации?

По мнению члена Милли Меджлиса от правящей партии Малахат Гасановой, подача депутатами декларации «О доходах» является важной частью борьбы с коррупцией. «Всем известно, что в Азербайджане идет беспощадная борьба с коррупцией. Что касается механизмов данной декларации, думаю, что для этого не придется потратить много времени», — заявила нам депутат.

Независимый депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас не против декларирования депутатами своих доходов.

«Но давайте посмотрим на Россию, США и европейские страны, в которых депутаты декларируют свои доходы. Разве в этих странах меньше коррупции, чем в Азербайджане? Считаю, что каждый депутат должен постоянно прислушиваться к голосу своей совести», — сказал нам Агиль Аббас.

По мнению адвоката Фуада Агаева, простая подача декларации о доходах, конечно, никак не влияет на уровень коррупции. «Но публикация деклараций доходов и расходов депутатов, а также министров, заместителей министров и других высокопоставленных чиновников в открытом доступе, в том числе и в Интернете, может стать фактором, сдерживающим коррупцию», — заявил # Фуад Агаев.