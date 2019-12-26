Доходы есть, а механизма декларирования нет

25 декабря 2019 года решением премьер – министра Азербайджана Али Асадова были внесены дополнения в «Перечень документов, которые должны быть приложены к обращению для участия в собеседовании по приему на государственную службу и Правила приема документов».

Как сказано в тексте документа, отныне кандидат должен будет предоставлять информацию о братьях и сестрах жены или мужа, кроме информации о своем отце, матери, брате, сестре, жене, детях и родителях мужа или жены.

Однако в этом перечне ничего не говорится о том, что при приеме на государственную службу кандидат должен будет предоставлять информацию о своих доходах. И это несмотря на то, что Закон “О декларировании доходов государственных чиновников” был принят в 2005 году, а вступил в силу в 2006 году.

В соответствии с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Кабинету министров подготовить механизм декларирования. Но Кабинет министров, которым тогда руководил Артур Расизаде, так и не выполнил поручение президента.

21 апреля 2018 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики премьер-министром был назначен Новруз Мамедов.

Несмотря на смену премьеров, механизм декларирования государственных чиновников так и не был подготовлен.

8 октября 2019 года Новруза Мамедова на посту премьер – министра сменил Али Асадов.

Но, несмотря на то, что с момента его назначения прошло около двух месяцев, поручение главы государства так и не выполнено.

Отметим, что в России был принят Федеральный закон от 31 июля 1995 г. N 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации», в соответствии с которым госслужащие ежегодно, не позднее 1 апреля, должны предоставлять декларацию о своих доходах и имуществе. На подготовку механизмов декларирования у Кабмина РФ ушла всего одна неделя.