Доходы есть, а механизма декларирования нет

25 декабря 2019 года решением премьер – министра Азербайджана Али Асадова были внесены дополнения  в «Перечень документов, которые должны быть приложены к обращению для участия в собеседовании по приему на государственную службу и Правила приема документов».

Как сказано в тексте документа, отныне кандидат должен будет предоставлять информацию о братьях и сестрах  жены или мужа, кроме  информации о своем отце, матери, брате, сестре, жене, детях и родителях мужа или жены.

Однако в этом перечне ничего не говорится о том, что при приеме на государственную службу кандидат должен будет предоставлять информацию о своих доходах. И это несмотря на то, что Закон “О декларировании доходов государственных  чиновников” был принят в 2005 году, а вступил в силу в 2006 году.

В соответствии с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Кабинету  министров подготовить механизм декларирования.  Но Кабинет министров, которым тогда руководил Артур Расизаде,  так и не выполнил поручение президента.

21 апреля 2018 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики премьер-министром был назначен Новруз Мамедов.

Несмотря на смену премьеров, механизм декларирования государственных  чиновников так и не был подготовлен.

8 октября 2019 года Новруза Мамедова на посту премьер – министра сменил Али Асадов.

Но, несмотря на то, что с момента его назначения прошло  около двух месяцев, поручение главы государства так и не выполнено.

Отметим, что в России был принят Федеральный закон от 31 июля 1995 г. N 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации», в соответствии с которым  госслужащие   ежегодно, не позднее 1 апреля,  должны предоставлять декларацию о своих доходах и имуществе. На подготовку механизмов декларирования у Кабмина РФ ушла всего одна неделя.

 

| 2019-12-26T20:30:55+00:00 26 декабря 2019, 20:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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