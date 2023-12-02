На конференции ООН по изменению климата в Дубае около 20 стран призвали развивать ядерную энергетику, сообщает агентство AFP.

Среди подписавших совместную декларацию значатся США, Франция, Великобритания, а также принимающая страна – Объединенные Арабские Эмираты. Этот шаг должен помочь ослабить зависимость от ископаемых источников энергии, подчеркивается в документе.

Группа государств призвала к 2050 году втрое – по сравнению с уровнем 2020 года – увеличить установленную мощность атомных электростанций по всему миру. Декларацию распространил посланник США по вопросам климата Джон Керри. В число подписантов вошли также Бельгия, Финляндия, Япония, Польша, Швеция и Украина. Россия и Китай, на территории которых находится большое число атомных электростанций, подписывать декларацию отказались.

Декларация призывает международные финансовые институты содействовать расширению ядерной энергетики. В настоящее время это запрещено уставами многих банков. Джон Керри напомнил, что, в соответствии с научными данными, без атомной энергетики достичь климатической нейтральности к 2050 году не удастся. Критики в свою очередь указывают на риски, связанные с ядерной энергетикой, нерешенные вопросы утилизации отходов и высокую стоимость расширения этой отрасли.