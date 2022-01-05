Бывший космонавт и генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров призвал страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести войска в республику на фоне протестов и погромов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Мы члены ОДКБ… Тогда пусть войдут войска ОДКБ и помогут нам. Алматы — самый цветущий город, наша гордость, культурный город… Разрушили магазины, молодых наших курсантов раздели в этом холоде… Надо звать из большого объединения. Не из одной страны. Если войдет одна страна, наши соседи, тогда они не выйдут. Пусть это большое объединение войдёт и поможет нам с войсками», — заявил генерал-майор.